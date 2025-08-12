Kayseri’de Sahte Alkol Üretimi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ SAHTE ALKOL OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kayseri’de, polis ekipleri sahte alkol üretiminde kullanılan 50 litre etil alkol ele geçiriyor ve bu suçla bağlantılı bir kişiyi yakalıyor. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 70 yaşındaki Ö.F.C.’nin etil alkolleri kullanarak sahte alkol ürettiği ve Kayseri’de bu ürünleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıyor.

50 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 50 litre etil alkolün yanı sıra 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol üretiminde kullanılmakta olan çeşitli malzemeler de ele geçiriliyor. Ö.F.C. hakkında, düzenlenen operasyon neticesinde yakalama işlemi gerçekleştiriliyor. “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem başlatılan şahıs, hukuki süreçle karşı karşıya kalıyor.