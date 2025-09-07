Kayseri’de Saldırıya Uğrayan İçerik Üreticisi

Kayseri’de Tarihi Bir Olay

OLAYA HIZLA MÜDAHALE

Kayseri’de tarihi yerleri gezerek içerik üreten ve bu içerikleri sosyal medyada paylaşan Tunahan Duran, kimliği belirsiz kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Duran, kendisine hakaret eden ve taşla saldıran bu kişilerden şikayetçi oldu. Mimar olan Duran, Kayseri’nin tarihi alanlarını ziyaret ederek sosyal medya için içerik oluşturuyordu. Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle Gesi Mahallesi’nde bir kilisenin çekimini yapmak amacıyla mahalleye giden Duran, burada sebepsiz yere kimliği belirsiz şahıslar tarafından kovuldu. Ayrıca, Duran’a hakaret eden bu kişiler, olay yerinden uzaklaşırken arkasından taş fırlattı. Olay anı, Duran’ın kask kamerasına yansıdı.

TUNAHAN DURAN’IN AÇIKLAMALARI

Olayı anlatan içerik üreticisi Tunahan Duran, “Gideceğim yapılara gitmeden önce yapabildiğimce araştırmalar yapıyorum. Tarih kitaplarından bakıyorum ve yerel kaynaklardan faydalanıyorum. Gesi Mahallesi’nde kendime bir kilise belirledim. Onu gezmek istedim. Kilise yapısı da bulunduğu konum ve statü itibariyle çok hoşuma gitmişti. Gittim ve kiliseyi buldum. Olay 15-20 saniye içerisinde gelişti. Tam kiliseye bakarken, arkamdan bir adam bağırdı. ‘Hadi kaybol git buradan’ diye. Döndüm ve selam verdim. Bana yine ‘hadi git kaybol’ dedi. ‘Tamam’ deyip dönerken küfür ederek bana saldırdı. Arkamdan da taş attı. Fiziki bir teması olmadı ama bu durum beni oldukça etkiledi. Böyle bir olay deneyimleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ayrıca, ben kimsenin özel mülküne gitmiyorum. Yıllar önce yapılmış ve tahrip edilmiş bir kiliseyi tanıtmak amacıyla oradaydım. O gün keyifli bir içerik çıkaracaktım. Taşlanacağım aklımın ucundan bile geçmedi” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK SORUNLARI

Bu olay, sosyal medya içerik üreticilerinin güvenliği ve kamu alanlarında yaşanan benzeri saldırıların artışına dair endişeleri tekrar gündeme taşıdı. Durum, içerik üreticilerinin çalışma alanlarında maruz kaldığı tehditler ve saldırılara karşı daha fazla dikkat göstermeleri gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.