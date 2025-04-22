Kayseri’de Sanık A.T. Hapis Cezası Aldı

YENİDEN YARGILAMADA CEZA BELİRLENDİ

Kayseri’de, kargaşa ihbarı nedeniyle gittiği olayda, polis memuru Murat Akpınar’ı tüfekle vurarak şehit eden sanık A.T, yeniden yargılandığı duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, tutuklu sanık A.T, şehit polis memurunun eşi Demet Akpınar ve bazı müştekiler, mahkemede hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar katılmadı.

DURUŞMA SAVCISINDAN MÜTALA

Duruşma savcısı, sanık A.T’nin “olası kastla nitelikli kasten öldürme”, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” ve “nitelikli kasten yaralama” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların ise beraatini istedi. Sanık A.T, olayın bir kargaşayı ayırmak amacıyla yaşandığını savunarak, “Bana saldırı olunca yanımda bulunan silahla havaya ateş ettim. Ateş ederken polis memurunu görmedim. Kasten bir şey yapmadım. Sadece kendimi savundum. Pişmanım, keşke olmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi. Şehit polis memurunun eşi Demet Akpınar, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini dile getirdi.

MAHKEME KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık A.T’ye “olası kastla nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet, iki ayrı “haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 3 ay ve “olası kastla kasten yaralama” suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıkların delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedildi.

Olay, 13 Ağustos 2023’te Kocasinan ilçesi, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’taki bir kıraathanede meydana geldi. A.T, M.T. ile iş yerindekiler arasında çıkan tartışmanın ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine ateş açmış, neticesinde polis memuru Murat Akpınar göğsünden vuruldu. Akpınar, kaldırıldığı hastanede 34 gün sonra şehit oldu.

BOZMA KARARI VE YENİ DAVA SÜRECİ

Daha önce A.T, “olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl, iki ayrı “öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl 3 ay ve “yaralama” suçundan 2 yıl ceza almıştı. Diğer sanık C.T. ise “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum olmuştu. Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, A.T’nin cezasının artırılması gerektiği yönünde bozma kararı verdi ve dosyayı yerel mahkemeye geri yolladı.