Kayseri’de Şehit Yakınları Bayramda Dua Etti

ŞEHİT YAKINLARI BAYRAMDA UNUTMADI

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kayseri’de, şehit aileleri şehitliğe giderek, şehit mezarları başında dua etti. Sabah saatlerinden itibaren, yakınlarıyla birlikte Kartal Şehitliği’ne gelen aileler, burada şehitlerin kabirleri başında dua etti.

DUA VE KUR’AN OKUNDU

Şehit yakınları, burada Kur’an-ı Kerim okuyarak, manevi bir atmosferde buluştu. Kabirleri ziyaret edip, çiçek bırakan aileler, mezarların temizliğini de yaparak duygusal anlar yaşadı. Bu bayram, şehitleriyle birlikte bayramlaşma fırsatı buldu.