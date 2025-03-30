Haberler

Kayseri’de Şehit Yakınları Bayramda Dua Etti

ŞEHİT YAKINLARI BAYRAMDA UNUTMADI

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kayseri’de, şehit aileleri şehitliğe giderek, şehit mezarları başında dua etti. Sabah saatlerinden itibaren, yakınlarıyla birlikte Kartal Şehitliği’ne gelen aileler, burada şehitlerin kabirleri başında dua etti.

DUA VE KUR’AN OKUNDU

Şehit yakınları, burada Kur’an-ı Kerim okuyarak, manevi bir atmosferde buluştu. Kabirleri ziyaret edip, çiçek bırakan aileler, mezarların temizliğini de yaparak duygusal anlar yaşadı. Bu bayram, şehitleriyle birlikte bayramlaşma fırsatı buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Yangın: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da sabah saatlerinde çıkan yangında 19 yaşındaki Doğan Çördük yaşamını yitirirken, 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Haberler

Caretta Carettalar Balıkçıların Kamerasına Takıldı

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında, nesli tükenmekte olan iki Caretta Caretta'nın balıkçılar tarafından görüntülenmesi, deniz yaşamının korunmasına dair önemli bir anı temsil etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.