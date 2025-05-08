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Kayseri’de Şiddet Nedeniyle Olay Meydana Geldi

DAVA SONUCU AÇIKLANDI

Kayseri’de, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla uykusunda bıçaklayarak hayatına son veren M.U. hakkında verilen kararla ilgili gelişmeler ortaya çıktı. Mahkeme, M.U.’yu müebbet hapis cezasına çarptırırken, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü. Olay, Kocasinan ilçesinde, 3 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti.

AİLENİN TALEPLERİ VE SANIK İFADELERİ

M.U.’nun, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sırasında, sanık tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Olayla ilgili söz alan Ahmet Uluyol’un (31) yakınları, “Hiç kimse uykusunda öldürülmeyi hak etmez” diyerek, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Sanığın avukatları ise, M.U.’nun 11 yıllık evliliği boyunca eşi tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını, dolayısıyla olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini ifade ederek müvekkillerinin beraatini ya da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.

SANIKTAN SAVUNMA

Sanık M.U., şiddet gördüğünü belirterek kendisine yönelik yapılan “ruh hastası” ve “psikopat” gibi ithamların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Olaydan önce kaçmaya çalıştığını ve kadın sığınma evine gittiğini aktaran M.U., Ahmet Uluyol’un yakınlarının kendisini suçlamasına şaşırdığını ifade etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda sanığı ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 ay olarak belirledi.

TEPKİLER VE OLAYIN ARKA PLANI

Karar sonrasında, maktulün yakınları sanık ve avukatlarına tepki gösterdi. Olay, M.U.’nun, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ahmet Uluyol’u uykusunda bıçaklamasıyla başlamıştı. Ahmet Uluyol olay yerinde yaşamını yitirirken, M.U. olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

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