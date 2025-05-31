Kayseri’de Sigarayı Bırakanlar Bir Araya Geldi

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ KUTLANIYOR

Kayseri’de İl Sağlık Müdürlüğü, ’31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ dolayısıyla sigarayı bırakan bireyleri ve bu süreçte onlara yardımcı olan doktorları bir araya getirdi. 51 yıl süresince sigara kullanan Hayrettin Kulak (62), doktorunun destek ve önerileri sayesinde bağımlılığından kurtulmayı başardı. Kulak, “Akşam öksürükten yatamazdım” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DESTEK

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği’nden faydalanarak bağımlılığını yenen bireyleri ’31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ münasebetiyle bir araya topladı. Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker ve sigarayı bırakan vatandaşlar katıldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türkiye’de de benzer bir tablo gözlemleniyor. “Ülkemizde de 100 binin üzerinde insanımız tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor” dedi. Erşan, 2024 yılında Kayseri’de 4 bin 16 kişinin bu polikliniğe başvurduğunu, bunlardan 1.558’inin ilaç desteği ile tedavi olanağı bulduğunu aktardı.

TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK

Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği’nde görevli Uzman Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, “Başvuran hastalarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve uygun durumda olanlara ilaç desteği sağlıyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz temin ettiği ilaçları hastalarla buluşturduklarını belirten Türker, “Bu bir hastalık ve tedavisi mümkün. Nasıl tansiyon ya da şeker hastaları tedavi oluyorsa, sigara kullanıcılarını da polikliniğimize davet ediyorum” diye konuştu.

BAŞARI HİKAYELERİ

Günde 2 paket sigara içtiğini belirten Hayrettin Kulak, “1974 yılından beri sigara içiyordum. Sigarayı bırakmayı istiyordum ve hocamız da bize çok destek verdi. Bırakma sürecim 1 ay sürdü, şimdi çok iyiyim” dedi. 19 yıldır sigara kullanan Tuğba İmamoğlu ise, “3 pakete yakın sigara içiyordum. Oğlumun sigara konusunda duyduğu merak beni bırakmaya teşvik etti. Kendimi özgürleşmiş hissediyorum” açıklamasında bulundu. Program, sigarayı bırakan katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.