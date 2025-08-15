Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA KAÇAK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri’de yapılan operasyonda silah kaçakçılarına karşı önemli bir müdahale gerçekleştirildi. Polis ekipleri, kaçak silah ticaretiyle bağlantılı şahısları hedef alarak düzenlediği operasyonda, 1 adet otomatik silah ve 7 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Yapılan bu operasyonda toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyon, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, kaçak silah ticareti gerçekleştiren şahısların yakalanması amacıyla belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) yer aldı. Bu kişiler hakkında ‘silah kaçakçılığı ve ticareti’ suçlamasıyla işlem başlatıldı.