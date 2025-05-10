Kayseri’de Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ’DE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Kayseri’de sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada silahlı görüntüler paylaşan kişilerle ilgili bir çalışma yürütüyor.

OPERASYON DÜZENLENİYOR

Bu çalışma çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A. isimli şüpheliyi yakaladı. İkamette gerçekleştirilen arama sırasında, ruhsatsız bir tabanca, ruhsatsız bir tüfek, iki şarjör, 52 fişek ve iki bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.