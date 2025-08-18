Kayseri’de Silahlı Saldırıda Yaralanma

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki çiçekçilik yapan R.K., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar alındıktan sonra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı R.K., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti ve araştırmalarını sürdürmeye başladı.