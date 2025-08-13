Haberler

KAYSERİ’de Şoför Çimento Kamyonunda Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kayseri’de bir inşaat malzemeleri firmasında çalışan bir şoför, çimento kamyonunu boşaltma işlemi sırasında yaşanan talihsiz bir olayda hayatını kaybetti. Olay, Kocasinan ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi.

OLAYIN SEBEBİ

Şoför, çimento kamyonunun çimento bölümünde meydana gelen basıncın neden olduğu bir kapak çarpması sonucu ciddi yaralanmalar yaşadı. İş arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şoförün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İNCELEMENİN ARDINDAN

Yapılan incelemelerin sonunda, talihsiz işçinin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

