Kayseri’de Soygun Girişimi Yaşandı

KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ VE TUTUKLAMA

Kayseri’de, yaşlı gibi davranarak bir kuyumcu dükkanında taş ve biber gazı kullanarak soygun girişiminde bulunan banka çalışanı N.Ç. (35), tutuklandı. N.Ç., ifadesinde çalıştığı bankada mobbinge uğradığını öne sürerek, “Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım” dedi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 13 Mart’ta Melikgazi ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kazancılar Çarşısı’ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takarak M.O.’ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli altın almak istediğini belirttikten sonra, yanında getirdiği biber gazı ve taşla M.O.’ya saldırdı. Arbede sırasında durumu fark eden komşu esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve N.Ç. gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ VE İFADELER

Mahkemeye çıkarılan N.Ç., tutuklandı. İfadesinde, çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını vurguladı. “İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç batağına girince psikolojim bozuldu” diyen N.Ç., olay anında altın çalmayı amaçlamadığını, ancak anlık bir kararla kuyumcuya girdiğini ifade etti.

KAMERADA YANSIMASI

Soygun girişiminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, N.Ç.’nin iş yeri sahibine biber gazı sıktığı ve ardından taşla vurduğu gözlemlendi. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı kameraya yansıdı. Ayrıca, iş yeri sahibinin komşularından birine “Hırsız, polis çağır” dediği de görüntülerde belirlendi.