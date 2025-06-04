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Kayseri’de Şüpheli Gözaltına Alındı

YOLCU KOLYESİNİ DÜŞÜRDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri’de bir yolcunun halk otobüsünde düşürdüğü altın kolyesini çaldığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehir içi ulaşımda hizmet veren özel halk otobüsünde, 50 bin lira değerindeki altın kolyesini kaybettiği bildirilen bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti.

OTOBÜS KAMERASI KAYDI YARDIMCI OLDU

Ekipler, otobüs içindeki güvenlik kamerası kaydını incelediğinde, yerde düşen kolyeyi çantasına koyan 61 yaşındaki S.B.’yi tespit etti. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, ekipler kaybolan kolyeyi sahibine teslim etti.

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