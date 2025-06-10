Kayseri’de Tabanca Doğrulttuğu İçin Tutuklandı

KAÇMA GİRİŞİMİ VE YAKALAMA ANLARI

Kayseri’de, yanlış kimlik bilgisi verdiği belirlenince kaçmaya çalışan ve yakalanan polise tabanca doğrultan bir şüpheli, tutuklandı. Olayın ayrıntılarına göre, Cumhuriyet Mahallesi, Kaleönü Caddesi’ndeki bir trafik denetiminde durdurulan T.B.G’nin polis ekiplerine yanlış kimlik bilgisi sunduğu tespit edildi. Ekipler, durumun anlaşıldığını fark eden şüpheliyi kontrol noktasından yaya olarak kaçarken yakalamaya çalıştı.

TABANCA İLE POLİSE DİRENDİ

Kovalamaca sırasında dengesini kaybedip yere düşen zanlı, bu esnada belinden çıkardığı tabancayı trafik polislerine doğrulttu. Ancak, şüpheli derhal gözaltına alındı. Yapılan incelemede, T.B.G’nin üç farklı suçtan arandığı ve bu nedenle yanlış kimlik bilgisi verdiği belirlendi.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.B.G, hakimlik kararı ile tutuklandı. Ayrıca, olayı anbean kaydeden çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları, zanlının kaçmaya çalıştığı anları ve tabancasını polise doğrulttuğu anı görüntüledi.