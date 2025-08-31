Kayseri’de Tabancayla Ölüm Olayı

OLAYIN YERİ VE MAĞDURUN DURUMU

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, 45 yaşındaki bir şahıs evinde tabancayla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu. Olay, Köşk Mahallesi Çakır Sokak’ta bulunan bir binada gerçekleşti. E.U. (45) isimli kişinin yakınları, eve girdiklerinde onu vurulmuş halde keşfetti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, E.U.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, olayı incelemek üzere bölgeye intikal etti. Yapılan incelemeler sonrası E.U.’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Şu an için detayların netleşmesi bekleniyor.