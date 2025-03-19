Kayseri’de Taksitli Satış İptali Kararı

KARARIN DETAYLARI

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, tüketici haklarıyla ilgili önemli bir adım attı. Taksitli satışların iptaline dair süregelen tartışmalara son verecek olan bu karar, bir kadının güzellik merkeziyle yaptığı taksitli satış sözleşmesinden tek taraflı vazgeçme talebinin ardından alındı. E.O isimli bir kadın, Kayseri’de bir güzellik merkezinden cilt bakım hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra 17 bin 400 lira değere sahip bir hizmet alım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme çerçevesinde, tüketici 5 bin lira peşinat ödeyerek geri kalan tutarı taksitler halinde ödemeyi taahhüt etti. Ancak daha sonrasında işlem yaptırmaktan vazgeçen E.O, sözleşmeyi iptal ettirmek ve ödediği peşinatı geri almak için Tüketiciler Birliğinden destek talep etti. Tüketiciler Birliği, kadına 7 gün içinde herhangi bir neden belirtmeden taksitle satış sözleşmesinden cayabilme hakkını hatırlatıp, İl Hakem Heyetine başvurmalarını sağladı.

E.O’nun başvurusunun ardından Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, hızlı bir inceleme gerçekleştirdi ve sözleşmenin iptali ile ödemenin iadesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, güzellik merkezleriyle alakalı son zamanlarda birçok şikayet aldıklarını görüyor. Güzellik merkezi sözleşmelerinde, imza atıldıktan sonra “vazgeçilmez” bir durum algısının oluştuğuna dikkat çekti. Şahin, “Tüketicinin uzaktan satışlarda 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 gün cayma hakkı var. 7 gün içinde vazgeçmiyorsak ve sözleşmede bu hak yazmıyorsa, biz öğrenene kadar o süre geçerlidir. ‘Taksitli satışlardan 7 gün içinde vazgeçebilirsin’ kuralı kanunen satıcıda ve sağlayıcıda olmak zorunda.” dedi.

Şahin, tüketicilerin güzellik merkezlerindeki hizmet sözleşmelerinde cayma hakkının belirtilmediği durumda İl Hakem Heyetlerine başvurarak sözleşmeyi iptal ettirebileceklerini açıkladı. Kadının kendilerine geldiğinde sözleşmeyi talep ettiklerini, kısmi ödemenin yapılmış olması durumunda ise cayma hakkı bilgilendirmesinin yapılıp yapılmadığını incelediklerini belirtti. Satıcının mutlaka tüketiciye 7 gün içinde vazgeçme hakkını belirtmek zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, bu bilgilendirmeyi bulamadıklarını ifade etti. E.O’nun sözleşme iptali gerçekleşirken, ödediği 5 bin liranın iadesi de sağlandı. Mahmut Şahin, tüketicilerin “imza attım, geri dönüş yok” düşüncesinde olmamaları gerektiğini aktarıp, şu şekilde devam etti: “Kayseri İl Hakem Heyetinde sözleşme iptal edildi. Ödenen 5 bin liranın iadesi ve 17 bin 400 liralık sözleşme iptal edilerek örnek bir karar oluşturulmuş oldu.”

Tüketicilerin bu haklarını kullanması gerektiğine de dikkat çeken Şahin, tüketicilerin tek ödeme veya kredi kartından tek çekim yapmamalarını önerdi. Bunun yerine bir miktar ödeme yaparak geri kalanını taksitlere bağlamaları gerektiğini belirtti. Bu durumda akıllarına yatmaması durumunda vazgeçme haklarının doğacağını söyledi. Şahin, tek bir duygusal anla sözleşme imzalayıp mahkum kalmamaları gerektiğini vurguladı ve diğer tüketicilere de aynı şekilde davranarak hakem heyetine başvurmalarını tavsiye etti. Bu sayede, yapılan taksitli satış sözleşmelerinden cayma haklarının kullanılabileceğini dile getirdi.