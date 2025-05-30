Kayseri’de Tarihi Eser Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.S’nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satma niyetinde olduğuna dair bir ihbar aldı. Bunun üzerine derhal bir operasyon gerçekleştirdiler.

HISTORIK ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen toplamda 62 sikke ve 14 tarihi obje yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarma işlemleri devam ediyor.