Kayseri’de Tarihi Eser Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan oluşan ekipler, M.A.S’nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satmasıyla ilgili bilgi aldı ve bu doğrultuda bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan arama sonucunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 62 sikke ile 14 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.