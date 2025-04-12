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Kayseri’de Tarihi Eserler Yakalandı

TARİHİ ESER OPERASYONU

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çok sayıda tarihi eseri ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda A.S.’nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya niyetli olduğu bilgisine ulaştı. Kocasinan ilçesinde, Sahabiye mahallesinde A.S. ekipler tarafından yakalandı. Üzerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 367 adet sikke ile 25 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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