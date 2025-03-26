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Kayseri’de Tekstil Devi YD Dokuma İflas Etti

KAYNAKLI EKONOMİK SIKINTILAR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde etkinlik gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik güçlükleri aşamayarak iflas etti. Tekstil sektöründe önemli bir yer tutan bu şirket, yıllar boyunca birçok ülkeye halı, kilim ve paspas ihracatı yapıyordu. Şirketin kapanmasıyla birlikte çok sayıda çalışan işsiz kaldı.

YD Dokuma, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen halı üreticileri arasında yer aldı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken firma, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye satış gerçekleştiriyordu. Ancak, son dönemlerde artan maliyetler ve finansal krizler, şirketin iflas sürecine girmesine neden oldu. Şirketin kapanmasıyla sektörde bir boşluk oluştu ve çalışanlar yeni iş arayışına yöneldi.

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