Kayseri’de Tekstil Fabrikasında Yangın

YANGIN KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇIKTI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Olay, saat 17.00 civarında OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında gerçekleşti. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı ve çevresindeki malzemeleri etkisi altına aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları, yangının kontrol altına alınması için sürüyor.

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

