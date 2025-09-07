Kayseri’de Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, kuş türü olarak adlandırılan bir otomobil hasar gördü ve kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Hunat Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Nuh Naci Yazgan Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

KAZA ANI

Bir kişinin kontrolündeki 38 ANC 885 plakalı Opel marka otomobil, diğer sürücünün yönetimindeki 38 ED 456 plakalı Tofaş marka kuş türü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobili kaldırıma çıkarak ortadan büküldü. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler G.B., S.Ç. ve C.S.’ye ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken, otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.