Kayseri’de Traktör Kazası: 8 Yaralı

KAZADA YARALILAR VAR

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir traktörün uçuruma yuvarlanması sonucunda meydana gelen kaza, 2’si ağır 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre; Kapuzbaşı Mahallesi’ndeki Divrik Dağı’na giden H.İ. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma düştü.

BÖLGEYE ACİL KIDEM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada, sürücü ile birlikte römorkta yer alan K.P., C.P., F.P., B.P., E.P., R.P. ve A.K. yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne götürülürken, durumu ağır olan iki yaralı ise ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşınarak tedavi sürecine alındı.

ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Uçuruma yuvarlanarak kullanılamaz hale gelen traktör, bir çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.