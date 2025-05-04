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Kayseri’de Traktör Şarampole Yuvarlandı

KAZA SONUCU YARALANMA

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı İsmet mahallesinde gerçekleşti. K.Y. isimli sürücünün kontrolündeki traktör, aniden yol dışına çıkarak şarampole düştü.

Olayın ardından durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık görevlileri, K.Y. için olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından sürücü ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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