KAYSERİ’de Traktör Uçuruma Düştü, 8 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 2’si ağır, toplamda 8 kişi yaralanıyor. Kaza, öğle saatlerinde Kapuzbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Divrik Dağı’ndaki yaylaya doğru seyir yapan Hasan İbili yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan aşağı düştü.

KAZADA YARALANANLAR

Kaza anında sürücü Hasan İbili ile traktörün römorkunda bulunan aynı ailelerden Kerim P., Cennet P., Fadime P., Barış P., Emine P., Rahime P. ve Ali K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANE SEVKİ

Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk ediliyor. Jandarma, kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.