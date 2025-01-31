kayseri-de-tramvaylara-zarar-verenler-kamerada

KAMERALARA YANSIDI

Kayseri’de tramvaylara zarar veren yolcuların görüntüleri ortaya çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi. Şehirde toplu taşıma araçları olarak hizmet veren tramvaylar, bazı yolcuların zararlarına uğradı. Araç içi kameralar tarafından kaydedilen videolar, bazı bireylerin tutamak kollarını kestiğini, tramvayın camlarını kırdığını ve imdat çekicisiyle koltuklara zarar verdiğini gösterdi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından bu yıkıcı davranışlara ilişkin düşüncelerini dile getirerek, “Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin” ifadelerini kullandı.