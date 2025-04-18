Kayseri’de Tüfekle Ateş Açıldı

KOCASİNAN İLÇESİNDE TEPKİ ÇEKEN OLAY

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bir şahıs pencereden etrafa tüfekle ateş açarak büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak’taki bir daireden yapılan bu eylem, polisi alarma geçirdi.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevredeki güvenliği sağlamak amacıyla sokağı hem araç hem de yaya trafiğine kapattı. Özel harekat polislerinin de dahil olduğu operasyonda, N.D. isimli şahıs ile yaklaşık 3 saat süren bir müzakere gerçekleştirildi ve sonunda ikna edildi.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Yakalanarak gözaltına alınan N.D., gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Evde yapılan incelemelerde ise olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirlendi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.