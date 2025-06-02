Kayseri’de Turizm Ödülleri Töreni Yapıldı

KAYSERİ TURİZM ÖDÜLLERİ TÖRENİ’NE YOĞUN İLGİ

Kayseri’de gerçekleştirilen “Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni”nde, şehir turizmine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödüller verildi. Erciyes Kültür Merkezi’nde, Kayseri Otelcileri Odası’nın düzenlediği bu yılki törenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin ticaret ve sanayi odaklı bir şehir olmasına rağmen kayda değer turizm değerlerine sahip olduğunu belirtti. Çiçek, “Artık bu değerleri tanıtmaya başladık. Erciyes ile başlattığımız turizm hamlesini genişletiyoruz ve Kayseri’nin turizmdeki bilinirliğini artırıyoruz.” dedi.

KONAKLAYAN TURİST SAYISINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Son zamanlarda turizmde atılan adımlarla Kayseri’nin avantajlarını gördüklerini ifade eden Çiçek, “2024 yılında Kayseri’yi ziyaret eden konuk sayısının geçen yıla göre 120 bin arttığını gözlemledik. Bu yolda azimle yürümeye ve Kayseri’yi turizmde duyurmayı sürdürmeye kararlıyız.” şeklinde ekledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı ise törenin, Kayseri’nin turizmde sağladığı gelişimin en iyi işareti olduğunu vurguladı.

Cıngı, 2005 yılında hayata geçirilen “Erciyes Kış Turizm Merkezi Master Planı” projesinin, şehir turizminin gelişmesinde büyük bir rol oynadığını belirtti. “Erciyes’te birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirdik ve 2017 yılından itibaren yurt dışından doğrudan uçuşlarla Kayseri’yi turizm destinasyonu haline getirdik. Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin 20 yıl önce başlattığı turizm meşalesi, artık bir alev topu haline geldi.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TURİZM HAMLELERİ

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’deki belediye başkanlığı döneminde başlatılan turizm girişimlerinin yıllar sonra sonuç verdiğini belirtti. Erciyes Dağı’nın kış turizmine kazandırılması sürecini paylaşan Özhaseki, “Yıllar önce Erciyes projesini gündeme getirdik ve bu projeyi ciddiyetle takip ettik. Gelişmeleri Japonya’dan uzmanlar dâhil olmak üzere titizlikle izledik.” dedi. Özhaseki, “Bugün Türkiye’nin en önemli kayak merkezi olduğuna inanıyorum” şeklinde sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından Kayseri turizmine katkı sağlamış olan turizmcilere, kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi. Tören, bir müzik dinletisi ile sona erdi.