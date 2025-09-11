KAYSERİ’de Üç Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Kayseri’de gerçekleşen trafik kazası, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Bu trajik olayda, anne Devrim Erman (48) ve oğlu Efe Egemen Erman (24) yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Derya Demirci de maalesef hayatını kaybetti. Kaza, 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda yaşandı. Efe Egemen Erman, kullandığı 14 BB 314 plakalı otomobil ile daha henüz belirlenemeyen sürücüsü olan 16 GV 505 plakalı diğer aracın çarpışmasına neden oldu.

Kazada, Efe ve Devrim Erman dışında toplamda 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralı bireyler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Efe Egemen Erman ve Devrim Erman’ın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Derya Demirci, hastanede tedavi gördüğü süre zarfında yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavi süreçlerinin sürdüğü belirtiliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bilgisi edinildi. Görüntüler, iki otomobilin çarpıştığını ve çarpışmanın etkisiyle bir aracın refüje girdiğini gösteriyor. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.