Kayseri’de Uçak Tehdidi Olayı Yaşandı

DAVA SÜRECİNİN DETAYLARI

İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağında “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağım” diyerek rahatsızlık veren Gediz Solgançok’a, ‘Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçundan yüzleştiği dava kapsamında 10 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin gerekçesinde, “Sanığın eyleminin uçak kaçırma ya da alıkoyma kastı içermediği” ifadeleri yer aldı. Suçun işleniş şekli ve ortaya çıkan zararın boyutu dikkate alındığında, mahkeme sanığın kolaylaştırıcı ‘suç üstlenme’ suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH

Olay, 15 Haziran 2023’te Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Erkilet Havalimanı’nda gerçekleşti. Türk Hava Yolları’na ait Kayseri-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, 03.45’te yolcu kabul etmeye başladı. Bu sırada Gediz Solgançok, kabin amirine “Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağım” demesi üzerine bazı yolcular terör paniği yaşadı. Bazı yolcuların arasındaki arbede nedeniyle pilot durumu kolluk güçlerine bildirdi ve Solgançok gözaltına alındı. Uçak, 54 dakika gecikmeli olarak havalandı.

MAHKEME SÜRECİ VE SAVUNMA

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Gediz Solgançok katılmadı; ancak avukatı salonda bulundu. İlk duruşmada, “Tamamen mizah amaçlı yaptım. Sadece hostese söyledim. Güldük ve yerime oturdum. 15 dakika içinde beni polisle birlikte ifadeye gönderdiler” diyen Solgançok, “Bu durumun suç olduğunu bilsem, asla böyle bir şey söylemezdim. Pişmanım, kasten yapmadım. Beraatimi istiyorum” diyerek savunma yaptı.

Mahkeme, Solgançok’a ‘suç üstlenme’ nedeniyle 1 yıl hapis cezası verdi, buna ek olarak iyi hal indirimine başvurarak cezasını 10 aya düşürdü. Verilen hükmün açıklanması geri bırakıldı.

YOLCULARIN TEPKİLERİ

Solgançok’un uçağa binerken sarf ettiği sözlerin ardından birçok yolcu, terör eylemi olduğunu düşünerek panik içinde şikayetçi oldu. Mahkeme, çeşitli yolcuların uçaktan inmek istemesi nedeniyle yaşananların dikkate alındığını vurguladı. Uçakta, Solgançok’un “Uçağa bomba koydum” demesi üstüne ciddi bir arama yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde uçakta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına ve yaşanan gecikmenin uçağın seferini tamamlamasının engellenmediğine işaret edildi. Mahkeme, sanık üzerinde atılı suçlamanın gerçekte ‘suç üstlenme’ olduğunu belirtti.