Kayseri’de Ümitler Şampiyonası Düzenlendi

TAEKWONDO ÜMİTLER SEÇMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Kayseri’de TaeKwonDo ümitler il seçmesi düzenlendi. TaeKwonDo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler U21 Türkiye Şampiyonası için gerçekleştirilen bu seçmeler, Kayseri’nin Hacılar ilçesindeki spor salonunda yapıldı. Etkinlik, Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan adına düzenlendi. Bu iki isim, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ederek, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda kazanılan şampiyonlukların temelini oluşturuyor.

SEÇMELERE YOĞUN KATILIM

Seçmelere 20 farklı kulüpten 200’e yakın sporcu katılım gösterdi. İki gün süren il seçmelerinde, başarılı sporcular belirlenerek, önümüzdeki ay Samsun’da düzenlenecek olan Ümitler U21 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme fırsatı yakalayacak. Bu yarışmada yer alacak sporcular, TaeKwonDo’nun geleceği açısından da önemli bir adım atmış oluyor.