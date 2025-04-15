Kayseri’de Unutulan Eşyalar Bekliyor. 80 Bin TL Hayır Kurumlarına Bağışlanacak

UNUTULAN EŞYALAR SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Kayseri’de tramvay ve istasyonlarda vatandaşlar tarafından bırakılan eşyalar, Ulaşım AŞ’nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor. Üç ay boyunca muhafaza edilen bu eşyalar arasında cep telefonları, anahtarlar, tespihler, bastonlar, kredi kartları, gözlükler ve çantalar bulunuyor. Ayrıca, cüzdanlarda yer alan 80 bin TL de hayır kurumlarına bağışlanacak.

GÜVENLİK VE MUHAFAZA SÜREÇLERİ

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, “Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar” şeklinde bilgi veriyor. Demirdirek, gün sonunda gelmediğinde eşyaların kayıp eşya bürosunda üç ay süreyle muhafaza edildiğini de belirtiyor. Ayrıca, “Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz” diyor.

MEVSİMSEL VE DÖNEMSEL UNUTULMALAR

Demirdirek, unutulan eşyaların genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değiştiğini ifade ediyor. “Unutulan eşyalar arasında en sık görülen şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde ise kitaplar ve çantalar yer alıyor. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlar da oluyor” şeklinde ekliyor.

BAĞIŞLAR VE HAYIR KURUMLARI

Ulaşım AŞ’nin müdürü, “Üç ayın sonunda ziynet eşyaları ve nakit olarak bulunan paralar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Şu anda 80 bin TL civarında birikmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar biriken paralar yine hayır kurumlarına bağış yapılacak” diyerek sözlerini tamamlıyor.