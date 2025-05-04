Kayseri’de Uygunsuz Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

CEZA UYGULAMASI

Kayseri’de uygunsuz bir şekilde çakar kullandığı tespit edilen aracın sürücüsüne 276 bin 344 TL ceza kesildi ve ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde gerçekleştirdikleri uygulamada ‘uygunsuz şekilde ışıklı ve sesli çakar sistemi’ kullanan bir aracı durdurdu.

DENETİMİN SONUCU

Araç sürücüsü ve sahibi, trafik kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 276 bin 344 TL ceza ile karşılaştı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden yetkisiz olarak ışıklı ve sesli uyarı işareti/geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi amacıyla sürdürdüğümüz denetimler aralıksız devam edecektir” ifadeleri yer aldı.