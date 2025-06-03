Kayseri’De Uyuşturucu Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Kayseri’de gerçekleştirilen bir operasyonda, toplam 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İlgili birimler, uyuşturucu ticareti ile ilgili faaliyet gösteren “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİN KATKISI

Operasyona, narkotik arama köpeği Eta da dahil oldu. Bu sayede ele geçirilen uyuşturucu miktarı 670 gram olarak belirlendi. Ekipler, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla M.M. isimli şahsı gözaltına aldı ve mahkemeye sevk etti.

TUTUKLAMA KARARI

M.M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.