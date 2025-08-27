Kayseri’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kayseri’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin yanı sıra bu maddelerin kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

Yürütülen çalışmalarda H.O. isimli şahıs yakalandı. Şahsın Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesi’ndeki ikameti üzerinde yapılan aramalarda, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrarın yanı sıra 16 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. H.O.’nun gözaltı işlemleri devam ediyor.