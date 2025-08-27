Haberler

Kayseri’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kayseri’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin yanı sıra bu maddelerin kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

Yürütülen çalışmalarda H.O. isimli şahıs yakalandı. Şahsın Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesi’ndeki ikameti üzerinde yapılan aramalarda, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrarın yanı sıra 16 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. H.O.’nun gözaltı işlemleri devam ediyor.

Bursa’da Kaza; İki Yaralı Belirlendi

İnegöl'de bir otomobilin kontrolden çıkarak elektrik panosuna ve motosiklete çarpması sonucu sürücü ile bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Sultanbeyli’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Sultanbeyli'de bir dükkana silahlı saldırı gerçekleştirilirken, dükkandaki kişiler saldırıya karşılık verdi. Olayda yaralanan olmadı, polis saldırgana ulaşmak için araştırma başlattı.

