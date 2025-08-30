Haberler

Kayseri’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kayseri’de jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonlarda; 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu madde ele geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele amacıyla bir çalışma yürüttü.

SULEYMANLI MAHALLESİ’NDE YAPILAN OPERASYON

Ekipler, Suleymanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda K.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu madde bulundu. K.Ş.’nin üzerine düşen işlemler devam ediyor.

Yangın, Cağ Kebap İşletmesinde Başladı

Erzurum'da bir cağ kebabı dükkanında çıkan yangın, çevredeki bir otel ve dört binaya yayıldı. İtfaiye ekipleri, 25 araçla yangını 2,5 saat içinde kontrol altına aldı; can kaybı olmadı.
Afyonkarahisar'da Fener Alayı Yapıldı

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 103. yılı anısına düzenlenen fener alayında, vatandaşlar Türk bayraklarıyla coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

