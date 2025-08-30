Kayseri’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Kayseri’de jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonlarda; 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu madde ele geçiriyor. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele amacıyla bir çalışma yürüttü.

SULEYMANLI MAHALLESİ’NDE YAPILAN OPERASYON

Ekipler, Suleymanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda K.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 7 kök kenevir ve 550 gram uyuşturucu madde bulundu. K.Ş.’nin üzerine düşen işlemler devam ediyor.