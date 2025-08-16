Kayseri’de Uyuşturucu İle Yakalanan M.B

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kayseri’de yapılan polis operasyonları sırasında, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı. Bu şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda ise 2.76 gram uyuşturucu madde bulundu.

ŞÜPHELİ DURUMDAN YAKALAMA

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde M.B. isimli 37 yaşındaki şahsı durumundan şüphelendi. Yapılan araştırmalar neticesinde M.B.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

M.B. üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 2.76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kişi hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlamasıyla gerekli adli işlemler başlatıldı ve M.B. cezaevine teslim edildi.