Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU

Kayseri’de gerçekleştirilen polis çalışmaları sonucunda, yurtdışından uyuşturucu madde getiren kişilerin midesinde uyuşturucu kapsülleri bulundu. Bu konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, adli makamlara çıkarıldıklarında tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yurtdışından uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

SHAHISLARIN YAKALANMASI

Yapılan operasyonda, yabancı uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A. (27) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan muayenesinde, midelerinde uyuşturucu kapsülleri yuttukları belirlendi ve tıbbi yöntemlerle bu kapsüller çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, şahısların midesinde 17 parça halinde toplam 212.8 gram narkotik madde bulundu. Bu materyallere ekipler tarafından el konulurken, R.M.B., S.N.A. ve R.Y.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.