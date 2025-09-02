Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 100 gram uyuşturucu madde yakalandı. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında harekete geçti. Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, K.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda ise 100 gram uyuşturucu madde ve 3 telefon ele geçirildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

K.K. hakkında başlatılan yasal işlemler halen sürüyor.