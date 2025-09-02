Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Hacılar Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

ARAMADA UYUŞTURUCU VE CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan K.K’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.