Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCULARA YÖNELİK OPERASYON

Kayseri’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar yakalandı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİNDEN YENİ OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Bu çerçevede, H.O.’ya ait olan Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, turşu bidonunda gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrarın yanı sıra 16 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

