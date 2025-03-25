Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonunda ETA Görevde

UYUŞTURUCU İŞLEMLERİ VE YAKALAMALAR

Kayseri’de, polis ekiplerinin narkotik arama köpeği ETA’nın desteğiyle yapılan çalışmalarda, 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili operasyonlar, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

NARKOTİK MADDE GETİREN ŞAHISLAR

İl dışından kente uyuşturucu madde soktukları tespit edilen A.Ö. ve V.G. isimli şahıslar, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 470 gram narkotik madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.

YASAL İŞLEMLER

V.G. hakkında gerekli adli işlemler uygulandı. A.Ö. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.