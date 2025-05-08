Haberler

Kayseri’de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Ceza

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE AĞIR CEZA

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılanan yabancı uyruklu bir sanığa toplamda 15 yıl 7 ay hapis cezası ve 131 bin lira para cezası verildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanan M.K.H.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yargılandı.

SAVUNMASINDA KENDİNİ SAVUNDU

Sanık M.K.H.A., mahkemede yaptığı savunmada uyuşturucu ticareti gerçekleştirmediğini, sadece uyuşturucu kullandığını ifade etti. Ancak mahkeme heyeti, yargı sürecinin sonuçları doğrultusunda M.K.H.A.’yı ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasına ve 131 bin lira para cezasına mahkum etti. Kararın açıklanmasının ardından, sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hüyük’te Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Hüyük'te Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilere trafik kuralları öğretildi, sürücülere ise trafik bilinci kazandırıldı.
Haberler

Kayseri’de Şiddet Nedeniyle Olay Meydana Geldi

Kayseri'de, eşine şiddet iddiasıyla uyuduğu esnada bıçakla saldırarak öldüren M.U., 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, indirim kararına karşı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.