Kayseri’de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Ceza

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE AĞIR CEZA

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan yargılanan yabancı uyruklu bir sanığa toplamda 15 yıl 7 ay hapis cezası ve 131 bin lira para cezası verildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanan M.K.H.A., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yargılandı.

SAVUNMASINDA KENDİNİ SAVUNDU

Sanık M.K.H.A., mahkemede yaptığı savunmada uyuşturucu ticareti gerçekleştirmediğini, sadece uyuşturucu kullandığını ifade etti. Ancak mahkeme heyeti, yargı sürecinin sonuçları doğrultusunda M.K.H.A.’yı ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasına ve 131 bin lira para cezasına mahkum etti. Kararın açıklanmasının ardından, sanığın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.