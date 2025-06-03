Kayseri’de Uyuşturucu Ticareti Yapan A.H. Tutuklandı

KAYSERİ’DE UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ŞAHSA HAPİS CEZASI

Kayseri’de, midelerinde 100 kapsül içerisinde toplamda 729 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 4 Mayıs 2024 tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H.’nin ülkeye giriş yapacağını ve üzerinde uyuşturucu maddelerle Kayseri’ye geleceğini tespit etti. Ekipler, şahsı izlemeye aldı ve yerini belirledikten sonra operasyon başlattı.

ULTRASON İLE BELİRLENDİ

Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan ultrason muayenesi, şahsın midesinde çok sayıda kapsül bulunduğunu ortaya koydu. Operasyon sonucunda A.H.’nin midesinden çıkarılan 100 adet kapsül içerisinde toplam 729 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME’DE VERİLEN CEZA

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında A.H., Türkçe olarak yaptığı savunmasında, “Bir kere bile elimin uyuşturucuya değmediğini, midesine zorla koyduklarını” belirtti. Pişman olduğunu ifade eden şahıs, Türk milletinden özür diledi. Şahsın avukatı ise, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve kolluk güçlerine yardımcı olduğunu söyleyerek, ele geçirilen uyuşturucu miktarını yutarak getirmenin hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Sonuç olarak, yabancı uyruklu A.H.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.