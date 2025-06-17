Kayseri’de Vahşet Olayı Gerçekleşti

OLAYIN GEÇMİŞİ VE VAHŞET

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Sokak’ta 14 Kasım 2022’de korkunç bir olay gerçekleşti. 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ve eşi Emine Topçu ile yaşadığı iki katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile 73 yaşındaki yengesi Emine Topçu arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın devamında Ali Rıza Topçu, eline aldığı balta ile yengesini başından vurarak onu öldürdü. O esnada durumu gören ağabey Abdulmuttalip Topçu da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hemen gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, sonrasında tutuklandı.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırladı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Ali Rıza Topçu hakkında ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmada sanık Topçu, ağabeyinin hasta olduğunu belirterek, “Ölmek üzereydi. Başında Kur’an okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘bırak gebersin’ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım” şeklinde ifade verdi.

DAVANIN SONUCU VE İTİRAZ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Temmuz 2023’te görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu’yu ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak heyet, tahrik indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraf avukatlarının itirazı üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi dosyada inceleme yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirterek yapılan başvurunun reddine karar verdi.

YARGITAY BOZMA KARARI

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının ardından, taraf avukatları kararı temyiz ederek Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın 1’inci Ceza Dairesi, sanık Topçu’ya verilen cezada ‘haksız tahrik’ indiriminin uygulanması gerektiği ve bu indirimin yapılmadığına dair bir bozma kararı verdi. Dosya, yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında, Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Ali Rıza Topçu ve taraf avukatları tekrar hazır bulundu. Sanık Topçu, önceki savunmalarını yineleyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, daha önce verilen hükmü kaldırarak sanık Ali Rıza Topçu’yu ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına tekrar çarptırdı.