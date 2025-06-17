Kayseri’de Vahşet Olayı Gerçekleşti

VAHŞET OLAYI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Sokak’ta 14 Kasım 2022’de korkunç bir olay yaşandı. 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu’nun bulunduğu 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi 73 yaşındaki Emine Topçu arasında çıkan tartışma esnasında, Ali Rıza Topçu eline geçirdiği balta ile yengesini başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu, bu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

DAVA SÜRECİ VE HAPİS CEZASI

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonucunda, sanık Ali Rıza Topçu hakkında ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşmada, ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, “Ölmek üzereydi. Başında Kur’an okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘bırak gebersin’ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım” şeklinde savunma yaptı. 27 Temmuz 2023’te görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık Ali Rıza Topçu’yu ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak tahrik indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

TEMYİZ SÜRECİ VE YARGITAY KARARI

Taraf avukatlarının itirazı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delil ve işlemlerde eksiklik olmadığını belirterek başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin hukuka uygun bulmasının ardından, taraf avukatları kararı temyiz ederek Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın yaptığı inceleme sonrası sanık Topçu’ya verilen cezada ‘haksız tahrik’ indirimi uygulandığı, bu indirimin yapılmaması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdi ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILAMA VE SONUÇ

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu sanık Ali Rıza Topçu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Topçu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, daha önce verilen hükmün kaldırılmasına karar vererek, sanık Ali Rıza Topçu’yu ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.