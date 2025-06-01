Kayseri’de Vanspor ve Batman Takımları

KARŞILAŞMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kayseri’de TFF 2’nci Lig Play-Off Final karşılaşması için Vanspor FK ile Batman Petrol Spor taraftarları kente akın ediyor. Bu akşam saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşecek olan zorlu finalde, TFF 1’inci Lig’e yükselecek son takım belirlenecek. Her iki takımın taraftarları, özel araçları ve çok sayıda otobüsle Kayseri’ye gelmeye başladı. Maçın oynanacağı stadyum çevresinde taraftarlar dostluk içinde bir arada vakit geçiriyor.

TARAFTARLARIN HEYECANI

Van’dan gelen Faruk Arslan, “Biz çok badireler, olaylar atlatarak bu duruma geldik. Bundan önceki maçlarımızda da bayağı olaylar oldu. Ama inşallah bu maçı alacağız. Batman Petrol de bizim takımımızdır. İyi olan kazansın ama biz kazanalım. Tahminimce bu maçı Vanspor 3-1 alır” dedi. Temas halinde oldukları dostluğun önemine vurgu yapan Arslan’ın kızı da, “Ben küçükken de maçlarına gidiyordum. Bir fırsat doğunca maçlarına gelelim, izleyelim dedik. Güzel bir fırsat oldu, inşallah kazanacağız” şeklinde konuştu.

İZLENİMLER VE DUYGULAR

İzmir’den Kayseri’ye gelen Sinan İzarlı ise, “Biz İzmir’den otobüsle yaklaşık 50 kişi geldik. Çok güzel, heyecanlıyız. Bugün kardeş takımla oynuyoruz. Yaşayacağımız bu atmosfer, gerçekten çok güzel, çok mutluyuz. Anlatılmaz yaşanır derler, biz şu an onu yaşıyoruz” diye belirtti. İzarlı, “İnşallah buradan Vanspor adına şampiyon olup, İzmir’e dönüş sağlayacağız. Batman da kardeş takımımız. Biz de kazansak onlar da kazansa, sonuç itibariyle kazanan kardeş takım olacak” diyerek dostluk mesajı verdi.