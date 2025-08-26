Kayseri’de Vizyon Çalıştayı Tamamlandı

BÖLGE PAYDAŞLARI ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI

Kayseri’de düzenlenen ‘Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları’ çerçevesinde, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından ev sahipliği yapılan Bölge Paydaşları Çalıştayı başarıyla tamamlandı. Bu etkinlikte bölgedeki kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerden gelen katılımcılar yer aldı. Katılımcılar, geçmişten günümüze bölgesel kalkınmanın yolculuğunu değerlendirirken, geleceğe yönelik vizyoner yaklaşımları da detaylı bir şekilde ele alma fırsatı yakaladı.

STRATEJİK HEDEFLER GÖRÜŞÜLDÜ

Programda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın kuruluşundan bugüne kadar sürdürdüğü faaliyetler ile bölgesel kalkınmaya sağladığı katkılar üzerinde duruldu. ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ ve ajansın 2040 yılına dair yeni dönem stratejik hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, bölgenin proje geliştirme kapasitesi, güçlü yönleri ve gelecekteki potansiyel öneriler masaya yatırılarak tartışıldı. Katılımcılar, bölgesel iş birliğinin önemini vurgulayarak, ortak akılla hazırlanacak stratejilerin 2040 hedeflerine ulaşma açısından kritik bir rol oynayacağını belirtti.

UFUK 2040 VİZYONU İLE YENİ FIRSATLAR

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak, ‘UFUK 2040’ vizyonu doğrultusunda, kamu, özel sektör, STK’lar ve akademinin ortak katkılarıyla bölgenin kalkınma yolculuğunu şekillendirmeye devam ediyoruz. Geçmişin birikimi, bugünün fırsatları ve geleceğin hedefleri ışığında bölgesel kalkınma için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz” denildi.