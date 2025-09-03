Haberler

Kayseri’de Yangın Devam Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI FAKTÖRLER

Kayseri’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın 4 saattir sürüyor. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun mücadelesini devam ettiriyor. Edinilen bilgilere göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde yer alan Milkay Tekstil Fabrikası’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın kısa süre içinde büyüyerek fabrikanın bir kısmını sarmış durumda. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sürdürüyor, itfaiye ekiplerinin ise 4 saat süren müdahalesi hâlâ devam ediyor.

