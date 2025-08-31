Kayseri’de Yangın Fabrikaya Sıçradı

Yangının Öğleden Sonra Çıkışı

Kayseri’de hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yangının, iş yerinin önünde yakılan mangaldan kaynaklandığı iddia ediliyor. Alevler, kısa süre içinde büyüyerek yan taraftaki mobilya aksesuarları üreten bir fabrikaya sıçradı.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.