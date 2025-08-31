Haberler

Kayseri’de Yangın Fabrikaya Sıçradı

Yangının Öğleden Sonra Çıkışı

Kayseri’de hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde saat 15.30 sıralarında yangın meydana geldi. Yangının, iş yerinin önünde yakılan mangaldan kaynaklandığı iddia ediliyor. Alevler, kısa süre içinde büyüyerek yan taraftaki mobilya aksesuarları üreten bir fabrikaya sıçradı.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Olayın ardından, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

