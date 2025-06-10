KAYSERİ’de Yangın İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı

AHŞAP FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Kayseri’de ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sularında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde, 17’nci Cadde üzerinde gerçekleşti. Ahşap üretimi yapılan fabrikanın silo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik gayretiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan inceleme işlemleri halen devam ediyor.